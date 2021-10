Tags appelant au meurtre et au viol de policiers à Savigny-le-Temple : la classe politique indignée

"On peut penser que c'est à cause, ou grâce, aux nombreuses interventions (de la police) et à ce harcèlement des points de deal (...) qu'il y a ces réactions inacceptables", a affirmé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, devant la presse, lors d'un déplacement au commissariat de cette commune classée en zone de sécurité prioritaire (ZSP).

Une enquête a été ouverte pour menaces sur personnes dépositaires de l'autorité publique et confiée à la sûreté départementale, a indiqué à l'AFP le parquet de Melun. Ces tags ont également suscité la colère et l'indignation de tous les syndicats de police, des représentants des gardiens de la paix aux commissaires.

"Les tags découverts à Savigny-Le-Temple sont odieux. Depuis trop longtemps, nos policiers et leurs familles sont menacés. La justice doit être dure avec ces délinquants et criminels pour leur faire comprendre qu'ils ne seront jamais propriétaires d’un territoire de la République", a pour sa part estimé, sur BFM TV, Xavier Bertrand, candidat à l'investiture LR en vue de l'élection présidentielle.

Et Eric Zemmour, pas encore déclaré dans la course à l'Élysée, d'interpeller directement au ministre de l'Intérieur, sur Twitter : "La racaille appelle au viol des policières. Des têtes de policiers sont mises à prix. Gérald Darmanin, réveillez-vous ! Il faut que cesse la guerre civile qui nous est menée", a-t-il lancé.

"Il y a des années on recevait des jets de pierre, aujourd’hui on passe encore et encore à un cran supplémentaire dans la violence. Le climat devient de plus en plus inquiétant vis-à-vis de l'intégrité physique de nos collègues", a par ailleurs assuré Frédéric Lagache, délégué général du syndicat Alliance.

"Ces ordures ont la chance que les policiers soient bridés par les instructions. Sinon ça fait longtemps qu’on aurait fait le ménage", a tweeté de son côté Linda Kebbab, déléguée nationale du syndicat Unité-SGP.