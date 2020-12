Disparition inquiétante d'une mère de 33 ans dans le Tarn, un appel à témoin lancé

Les recherches pourraient se poursuivre tout le week-end si nécessaire. Une cinquantaine de gendarmes, un hélicoptère, un drone et des chiens Saint-Hubert sont mobilisés ce samedi dans le département du Tarn dans l'espoir de retrouver Delphine Jubillar. Cette mère de famille a quitté son domicile sans laisser de trace dans la nuit de mardi 15 à mercredi 16 décembre à Cagnac-les-Mines, laissant ses deux enfants, âgés de 18 mois et 6 ans, et son mari entre 23h et 4h du matin. Depuis, la trentenaire n'a plus donné de nouvelles à ses proches.