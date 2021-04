Télémédecine : la famille d'un homme mort après un mauvais diagnostic porte plainte pour homicide involontaire

La famille de Jean-Christophe Allemand, décédé en avril 2020 en Isère, une semaine après une téléconsultation qui n'aurait pas établi le bon diagnostic, a porté plainte lundi pour homicide involontaire, et souhaite ouvrir le débat sur la télémédecine et ses dangers.

L'avocat de la famille, Me Hervé Gerbi, dénonce une "erreur médicale grave" après un "interrogatoire (à distance) incomplet" de la médecin vis-à-vis du patient, âgé de 40 ans, atteint d'un cancer et d'une importante obésité. Le 20 avril 2020, alors que la France traverse son premier confinement à cause de la pandémie de Covid-19, Jean-Christophe Allemand souffre d’"une soif abondante, une langue blanche et une fatigue depuis plusieurs jours", a expliqué lundi l'avocat à la presse.