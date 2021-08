"Ça tire en plein jour ici : tout le monde s'en fout" : la colère de la famille de l'adolescent tué à Marseille

Mais l'enfant n'était "ni guetteur, ni dealeur", promet sa tante, larmes aux yeux. Au micro de LCI, elle veut que tout le monde le sache. Son neveu "allait à l'école, il travaillait". Selon les informations du parquet, l'adolescent a été la victime d'un individu qui a tiré en direction d'un point de guet situé avant l'entrée de la cité abritant la revente de stupéfiants.

Une histoire dramatique trop de fois entendue. Et dont le refrain transforme la tristesse de la famille en colère. Ce réseau de drogue "dure depuis années", s'emporte la tante de l'adolescent. "Tout le monde le sait et personne ne dit rien, on s'en fout. Jusqu'à ce que, malheureusement, un drame se passe et ça vous arrive." Un "drame" partagé par trop de familles endeuillées. Car dans cette cité, "ça tire en pleine journée", comme le résume la tante de la victime, faisant référence aux trafiquants de drogue se disputant le marché.