Tempête Alex : le corps d'une retraitée retrouvé à plusieurs centaines de kilomètres

Des pluies torrentielles, des routes et des maisons détruites. Et ce couple de retraité, installé à Roquebillière (Alpes-Maritimes), et emporté par les eaux de la Vésubie, dont les images en vidéo avaient fait le tour de la France. Presque quatre mois après, le souvenir du passage de la tempête Alex dans l'arrière-pays niçois n'en finit plus de hanter la vallée du même nom.

Jeudi 28 janvier, le corps d'une des personnes recherchées, Josette Borello, a été authentifié par la justice. Son ADN correspond avec celui prélevé sur une jambe retrouvée, en novembre, sur une plage près de Narbonne (Aude), à plusieurs centaines de kilomètres de Roquebillière. Sur la liste des disparus avec son mari Léopold depuis le 2 octobre, Josette Borello a été ajoutée à la liste des victimes identifiées de la tempête.