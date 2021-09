Procès des attentats du 13-Novembre : Salah Abdeslam a été interviewé quelques heures après les attaques

La journaliste décrit la scène à la radio. On l'entend ainsi dire : "Certains automobilistes sont arrêtés à chaque contrôle comme ces trois jeunes de type maghrébin". On entend ensuite les voix du conducteur et de ses passagers, qui répondent d'une voix calme et posée avec un accent belge. L'un d'eux dit "avec celui-là, c'est le troisième [contrôle NDLR] ". Un autre continue : "Troisième, troisième contrôle". Une autre voix répète : "Troisième". Puis l'un des trois dit : "Franchement on a trouvé ça un peu abusif, hein". Son camarade poursuit : "Mais on a un petit peu compris le sens". Un autre finit la phrase : "le pourquoi, en fait". Et d'ajouter :"Après on a su le pourquoi".

A posteriori, Charlotte Legrand se souvient que dans la voiture, "celui à l'arrière était emmitouflé dans une espèce de doudoune ou un duvet". Elle se rappelle également que les trois jeunes "n'étaient pas spécialement sympathiques, mais ils ont répondu à mes questions le temps que leurs cartes d'identité soient contrôlées". Elle précise aussi que "quand ils ont récupéré leurs papiers, ils ont coupé court à la conversation et ont remonté leur vitre. Ils m'ont un peu éjectée".