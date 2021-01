Tireur de Valence : deux lettres d’adieu retrouvées au domicile du meurtrier présumé

Deux lettres d'adieu ont été découvertes à l'occasion de perquisitions au domicile nancéien de Gabriel F., meurtrier présumé d'une DRH et d'une employée de Pôle Emploi dans la Drôme et l'Ardèche, a-t-on appris dimanche de source policière, confirmant une information du JDD. Deux messages très succincts adressés à sa mère et à son frère dans lesquels il n’évoque pas son expédition meurtrière.

Gabriel F., ingénieur sans emploi de 45 ans, jusqu'alors inconnu des services judiciaires, a été mis en examen samedi pour assassinats et placé en détention provisoire. Il a froidement abattu jeudi une employée de l'agence Pôle Emploi de Valence, avant de poursuivre son parcours sanglant à quelques kilomètres de là, à Guilherand-Granges (Ardèche), où il a tué la DRH de l'entreprise Faun, dont il avait été licencié en 2010. Il a ensuite été arrêté par la police alors qu'il tentait de fuir au volant de sa voiture.

Selon une source proche de l'enquête, les policiers ont également établi un lien entre ces faits et le meurtre survenu mardi d'une responsable des ressources humaines de l'entreprise Knauf à Wolfgantzen (Haut-Rhin), et l'attaque à main armée, le même jour à Wattwiller (Haut-Rhin), d'un homme, DRH chez General Electric. Ce lien n'a cependant pas encore été confirmé par le procureur de la République de Valence, Alex Perrin, ni par ses homologues de Mulhouse et Colmar. "Une expertise balistique va être menée et permettra peut-être de le confirmer", avait annoncé vendredi à l’Agence France-Presse la procureure de Colmar, Catherine Sorita-Minard.