Tireur de Valence : le lien entre les meurtres de Drôme-Ardèche et celui du Haut-Rhin est "confirmé"

"Il est mutique, il ne parle pas du tout sur les faits, ne répond pas aux questions", a précisé le procureur de la République à Valence, Alex Perrin, précisant que la garde à vue de Gabriel F., 45 ans, avait été prolongée de 24 heures vendredi matin. "Les faits du Haut-Rhin sont traités par les parquets de Mulhouse et Colmar, on essaie de voir s'il y a un lien à faire. Ce n'est pas improbable, des vérifications sont en cours", a ajouté le magistrat.

"Le lien avec les faits de l'Est est désormais confirmé" mais "le suspect ne parle pas pour l'instant", a déclaré cette source vendredi. Un lien ADN aurait ainsi été établi entre le double meurtre de Drôme-Ardèche commis jeudi et une tentative d'homicide survenue dans le Haut-Rhin deux jours plus tôt, le 26 janvier.

Mardi 26 janvier en effet, à Wolfgantzen à plus de 5 heures de route de Valence, la responsable de la Société Knauf a été retrouvée morte vers 18h40 dans son véhicule garé sur le parking de la société qui l'emploie et qui est située dans une zone d'activités de la région. Ce sont des collègues qui l'ont découverte là. Alertés, les secours ne sont parvenus à la sauver. Âgée de 39 ans et mère de deux enfants, Estelle L. a été tuée par arme à feu. Le parquet de Colmar avait aussitôt ouverte une enquête en flagrance pour assassinat et l'a confiée à la section de recherches de Strasbourg a été chargée des investigations.

Cet homicide avait été suivi de l'agression d'un homme, travaillant aussi dans les ressources humaines, attaqué chez lui à Wattwiller, dans le même département, par un homme armé qui l'a raté avant de prendre la fuite en voiture. Selon la presse alsacienne, ces deux personnes sont liées à un plan social ayant touché, dans les années 2000, une entreprise d'Eure-et-Loir dont le suspect de Valence était salarié à l'époque.

L'agresseur qui a pris la fuite mardi à Wattwiller (Haut-Rhin) était au volant d'une voiture rouge, de la même couleur que celle utilisée par l'homme arrêté dans la Drôme. Des expertises ont par ailleurs été réalisées sur les armes retrouvées dans son véhicule et sur le site de l'entreprise ardéchoise, et les douilles retrouvées en Alsace.