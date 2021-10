Tirs contre la police à Lyon : la polémique enfle sur la présence de caméras de surveillance

Problème : selon le principal intéressé, des caméras sont déjà présentes. "Sur le quartier de la Duchère, il y a déjà 60 caméras d'installées, donc on ne peut pas dire que le quartier n'est pas vidéoprotégé, ce n'est pas vrai !", a martelé Grégory Doucet ce mardi sur BFM TV. "Ce sont d'abord des policiers dont on a besoin sur le terrain si on veut agir sur le trafic. J'ai demandé des effectifs supplémentaires au ministre de l'Intérieur il y a déjà plus d'un an, il me les a promis. Certains sont déjà arrivés, mais on en est à seulement une centaine sur les 300 qui doivent arriver", a-t-il ajouté auprès de Franceinfo.

Lundi soir, dans le quartier de la Duchère, trois policiers de la brigade anticriminalité (Bac) ont été pris pour cible alors qu'ils surveillaient, selon le ministre, un point de deal. Aucun blessé n'a été à déplorer.