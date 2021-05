Tirs entre bandes rivales à Valence : des CRS en renfort, le maire appelle à l'aide

Interpellé sur cet épisode violent, le préfet a affirmé qu'il s'agissait d'un "différend" entre un jeune du quartier du Plan et un groupe du quartier de Fontbarlettes "sur fond de trafic de stupéfiants". "Aucune personne n'a été blessée", précise-t-il en dépit "des impacts de balles et des douilles de 9 mm retrouvés". Le préfet a condamné des "actes aussi scandaleux qu’injustifiables" et annoncé l'ouverture d'une enquête pour "donner à cette affaire une suite judiciaire qu'elle mérite". "Les auteurs de ces agissements particulièrement graves seront identifiés et déférés à la justice", assène-t-il.

Sur LCi, le maire LR de Valence, Louis Daragon a lancé un "cri d'alerte" pour obtenir des renforts pérenne dans sa commune.

Une quarantaine de CRS ont été dépêchés sur place par la préfecture de la Drôme. Depuis leur arrivée samedi après-midi, aucun nouvel accident n'a été signalé. Des effectifs policiers ont aussi été déployés dans le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère, à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Valence où des violences ont été observées "depuis quelques jours".