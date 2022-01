Toulouse : le "cannibale des Pyrénées", qui s'était évadé de l’hôpital psychiatrique, a été interpellé après une agression

En composant le 17 ce mercredi 19 janvier, ces Toulousains ignoraient tout de l'agresseur présumé qu'ils venaient de signaler aux Forces de l'ordre. Ce jour-là, vers 22 heures, ces deux habitants du quartier des Chalets sont sortis de leur domicile pour porter secours à une femme de 72 ans.

"La victime promenait son chien et a été frappée à de nombreuses reprises par un homme qui avait un bâton entre les mains. Plusieurs voisins sont intervenus et sont parvenus à le maitriser. Les policiers de la BAC sont arrivés sur place et ont interpellé l'homme avant de l'identifier", indique une source policière à LCI. Et le nom du suspect est bien connu de ces derniers. Il s'agit de Jérémy Rimbaud, alias le "Cannibale des Pyrénées", 34 ans.

"On peut imaginer qu'il a été stoppé à temps, car quand on connait son passé et son parcours médical, on peut se demander jusqu'où il aurait été capable d'aller", commente une source proche du dossier. Quelques heures plus tôt, Jérémy Rimbaud s'était en effet évadé de l'hôpital Marchant à Toulouse où il est interné depuis des années.