Toxicomanes au jardin d'Éole : "Mon mortier n'a pas été utilisé, je l'ai jeté dans la rue"

Rina, 22 ans, vit dans une rue qui longe le jardin d'Eole dans le nord de Paris. Ce jeune homme, préparateur et livreur de commandes en CDI, était jugé ce vendredi par le tribunal correctionnel de Paris pour "participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destruction ou dégradation de bien en récidive" et "manipulation d'article pyrotechnique de catégorie F4 T2 ou P2 sans certificat de formation ou habilitation à récidive".

Face à la présidente de la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, Rina reconnaît avoir vu l'appel sur Snapchat de la "brigade antigueush" le vendredi 25 juin qui demandait de se procurer des mortiers pour les tirer en direction des toxicomanes le lendemain. Rina indique avoir acheté le mortier d'artifice, mais pas pour cela au départ, mais pour "célébrer deux jours plus tard l'éventuelle victoire de la France face à la Suisse dans le cadre de l'Euro".

Les plans changent, selon lui, le samedi 26 juin, quand il rentre chez lui après le foot. "J'ai entendu les mortiers dans le parc, j'ai été prendre le mien, et quand j'ai vu les policiers, j 'ai pris la fuite. Mon mortier n'a pas été utilisé, je l'ai jeté dans la rue", dit le jeune homme à la barre, cheveux châtains courts, vêtu d'un survêtement Nike et de converses blanches. L'engin a effectivement été retrouvé au sol et non utilisé par les forces de l'ordre.

"Vous nous dites j'y vais (au jardin d'Éole ndlr) car j'entends des bruits de mortier. Moi, les tirs de mortier, si j'en entends, je reste chez moi plutôt", pointe la présidente. Rina n'a pas eu ce geste, car comme tous les habitants du quartier, il est "excédé" par le quotidien sur le secteur, avec des toxicomanes et des "maudous" (dealers de galettes de crack) dans le parc et dans les rues, et plusieurs de ses proches qui ont été agressés par ces mêmes personnes.