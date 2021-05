Traque dans les Cévennes : quel est le profil du fugitif ?

Des hélicoptères, près de 300 gendarmes, des brigades cynophiles. Mercredi 12 mai, c'est tout un escadron de forces de l'ordre qui étaient toujours mobilisés pour partir à la recherche de Valentin M., 29 ans. La veille au matin, le jeune homme s'est présenté sur son lieu de travail dans le village des Plantiers dans les Cévennes et a abattu son employeur, Luc Teissonnière, 55 ans, patron de la scierie du même nom, et un de ses collègues, prénommé Martial, âgé de 32 ans.

Valentin M. travaillait depuis un an environ dans cette entreprise située dans la commune de 30,83 km² pour 259 habitants. Il habitait depuis une dizaine d'années aux Plantiers.

"Vers 8h, l'employé n'a pas salué son patron qui le lui a fait remarquer, mais gentiment. À ce moment-là, le mis en cause a sorti une arme de poing et a immédiatement ouvert le feu, le tuant de plusieurs balles dans la tête" a détaillé mardi en fin d'après-midi le procureur de la République d'Alès, François Schneider. "Un des employés a tenté de s'interposer, sidéré par la situation", et il lui a aussi tiré dans la tête le tuant sur le coup. Le témoin a donné l'alerte peu après. Le mis en cause, qui habite dans le village des Plantiers, "est rentré chez lui, aurait récupéré une arme et serait reparti dans la forêt".

La femme du suspect, qui travaille sur la commune des Plantiers et avec qui il a eu une petite fille, a été interrogée par les enquêteurs.