Traque en Dordogne, féminicide d'Hayange : 5 questions qui se posent sur le bracelet électronique

Le dispositif existe depuis 1997 et il en existe plusieurs sortes. Le plus utilisé en France - dans presque tous les cas où la justice y a recours -, est le bracelet radio.

L'appareil se porte souvent à la cheville et fonctionne avec un boitier branché sur une simple prise de courant au domicile de son porteur. Puis le dispositif reçoit les informations émises par le bracelet. Par la suite "si la personne sort de son logement pendant les heures où elle est obligée de s'y trouver le boîtier ne reçoit plus ces informations et une alarme se déclenche au centre de surveillance", précise une note du ministère de la Justice éditée en septembre 2020, et relayée par FranceInfo.