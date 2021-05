Traque en Dordogne : "Quand je lui ai parlé, je pensais que c’était un gendarme", Kévin raconte sa rencontre avec l'assaillant

Une rencontre qui aurait pu mal tourner. Témoins de la fuite du forcené dimanche matin à Lardin-Saint-Lazare, Sloane et Kevin se sont livrés au micro de LCI. "On était tranquillement en train de dormir, avant d’entendre des bruits d’hélicoptère. On s’est levés et on s’est rendus à la fenêtre. En regardant dehors, on a aperçu une personne qui portait un fusil d’assaut", raconte le jeune homme. "Un quart d’heure après, il est passé devant la fenêtre et je lui ai demandé ‘qu’est -ce qu’il se passe chef'. Il m’a regardé, m’a parlé, mais je n’ai pas compris ce qu’il a dit", relate-t-il avec incrédulité.