Trois ans de prison avec sursis pour le retraité complotiste qui détruisait des antennes-relais

Les enquêteurs de la section de recherche de Grenoble (gendarmerie de l'Isère) travaillaient depuis des mois sur cette affaire. Cette semaine, les militaires ont interpellé un homme soupçonné d'avoir, entre août et novembre 2020, détruit en les incendiant quatre antennes-relais situées à Hauterives dans la Drôme et à Pact, la Chapelle, et Surieu dans l'Isère. L'individu était aussi soupçonné d'avoir détruit à coups de masse des ancrages destinés à supporter une antenne relais sur la commune d'Assieu dans le même département. Le préjudice avait été estimé à l'époque des faits à plus de 100. 000 euros.

Placé en garde à vue en milieu de semaine, ce retraité âgé de 62 ans sans antécédent judiciaire, et demeurant à La Chapelle de Surieu a été plutôt prolixe devant les enquêteurs. "Opposant radicalisé, proche de mouvements complotistes et du conseil national de transition, il a reconnu trois des quatre faits qui lui étaient reprochés", indique ce vendredi Audrey Quey, procureure de la République de Vienne dans un communiqué. "Il a expliqué aux gendarmes avoir agi de colère, pour s'opposer 'aux mensonges du gouvernement' sur le coronavirus, estimant par ailleurs que la population française aurait dû être consultée sur la mise en place de la 5G".

Selon le parquet, le sexagénaire n'a pas exprimé "réellement de regrets, en dehors du fait que ses actes n'aient pas eu de conséquences sur l'action du gouvernement".