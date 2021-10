Éclairage, transports, télécoms... Comment lutter contre les vols de câbles ?

FLÉAU - Les vols de câbles paralysent autoroutes, éclairage et télécoms. Ce dimanche, un tunnel de l’A13 a été fermé bloquant les automobilistes. Comment lutter contre ces vols ?

Un tunnel de 800 mètres de long sur l’autoroute est fermé depuis ce dimanche 24 octobre, bloquant l’A13. Les panneaux de signalisation sont éteints, les systèmes de sécurité incendie sont hors service à la suite d'un vol de câbles électriques. "On a perdu toute la ventilation dans les deux sens de circulation du tunnel et de ce point de vue-là on n’était plus capable d’exploiter en toute sécurité le tunnel", explique Camille Rémy, responsable d’exploitation du tunnel Ambroise-Paré dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. Par conséquent, les automobilistes ont été bloqués sur plusieurs centaines de kilomètres pendant des heures. "Plus de quatre heures pour faire 50 mètres", s’indigne l’un d’eux.

Un phénomène qui n'est pas propre à l'Île-de-France : partout sur le territoire, les vols de câbles en cuivre se multiplient jusque dans les plus petites communes. Dans le Nord, le maire d’Oxelaëre n’en revient toujours pas : les 25 lampadaires du village sont hors service. "Un dimanche midi, il y a un voisin qui m’appelle et qui avait vu toutes les trappes des poteaux ouvertes. On est venus tout de suite et on a appelé la gendarmerie et on s’est aperçu que sur 1,2 kilomètre, tous les câbles en cuivre avaient été volés", déclare Stéphane Dieusaert. Le préjudice s’élève à 27.000 euros et l'édile a déposé plainte, mais les voleurs sont toujours en fuite.

La tonne de cuivre coûte 10.000 euros

Les voyous spécialisés dans le vol de câbles ont, depuis des années, de quoi se frotter les mains. Car dérober du cuivre est moins risqué que le trafic de drogue et rapporte beaucoup d’argent. Le prix du cuivre s’est même envolé et la tonne coûte désormais 10.000 euros, soit quatre fois plus qu’il y a dix ans. Alors, les malfaiteurs s’en donnent à cœur joie sur les chantiers, les chemins de fer, les poteaux électriques ou encore les canalisations, provoquant des dégâts considérables.

Chez Nexans, une entreprise française qui figure parmi les leaders mondiaux des systèmes de câblage, on constate ces vols presque tous les jours en France. "La revente du câble volé, c’est-à-dire le cuivre, est assez facile et en plus, ça ne laisse pas de traces. Le câble est fondu à 1600 degrés, il n’y a plus d’isolant ni de signature", affirme Jérôme Fournier, directeur de l’innovation chez Nexans.

L’entreprise vient de mettre en place un système de géolocalisation des câbles. "C’est comme si un câble avait une carte SIM. Concrètement, un câble qui est volé, qui ne devrait pas bouger, allume une alarme et on peut envoyer une vidéosurveillance, une patrouille ou bien tout simplement se rendre sur place", poursuit le directeur de Nexans. Les forces de l’ordre se disent quant à elles démunies face à ces vols dont le nombre ne fait qu’augmenter tous les ans.

