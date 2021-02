Un adolescent de 15 ans tué par balles à Bondy

Dans le quartier pavillonnaire où est situé la maison de quartier qui abrite un centre de loisirs et des activités d'aide aux devoirs, l'effroi et la tristesse dominaient vendredi soir. Évoquant la victime, une mère de famille - en larmes - a témoigné anonymement auprès de l'AFP. "Mon fils fait de la boxe avec lui. Il m'a appelé, il était dans le centre et m'a dit 'mon copain est mort'. Ça aurait pu être mon fils. C'est un bon garçon, assidu à la boxe. Il ne faisait pas plus de bêtises que d'autres ados."

Comme lui, des habitants massés derrière le cordon de sécurité mis en place par la police partageaient entre eux des photos et vidéos du garçon, souriant lors de compétitions de boxe ou au centre de loisirs avec ses copains du quartier, et le disaient "serviable, gentil et doux".

L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. En début de semaine, la région parisienne a été choquée par deux décès d'adolescents de 14 ans survenus en moins de 24 heures dans deux villes de l'Essonne distantes de 45 kilomètres.