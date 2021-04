Un tripot de luxe démantelé dans le 16e arrondissement de Paris

Le lieu, ouvert "en mars, fonctionnait jour et nuit, en complète infraction des règles sanitaires", poursuit le commissaire. La clientèle était "plutôt aisée, mais pas forcément une clientèle 'grand luxe' si l'on compare au lieu choisi", se présentait sur invitation et était accueillie par un portier.

"Il s'agissait d'un appartement de quatre étages avec ascenseur intérieur, espaces de jeux, de restauration, des chambres… ", décrit le commissaire Stéphane Piallat, patron du service enquêteur à la Direction centrale de la police judiciaire. Selon le commissaire, des parties de poker sont organisées sur site mais pas seulement. En plus d'un service de restauration, de la vente d'alcool et de cigarettes, de jeunes femmes pouvaient aussi dispenser des massages aux clients "amateurs de jeux".

Pour mettre fin à cette activité, une opération a donc été menée par le CCCJ avec l'intervention de la BRI nationale dans la nuit de vendredi à samedi. Douze individus ont été interpellés dont "six organisateurs de cette petite industrie du jeu clandestin", raconte Stéphane Piallat.

Ces derniers ont reconnu les faits. Ils ont été déférés devant la justice et ont été mis en examen. Domiciliée dans le Val-de-Marne et l'Est parisien, ils seraient connus "défavorablement" par les services de police. Les six autres personnes étaient des employés du tripot (croupiers, hôtesses...). D'après le commissaire Stéphane Piallat, de l’argent liquide, une arme à feu et une voiture ont également été saisis sur place.