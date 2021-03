Une femme atteinte du Covid meurt malgré plusieurs appels au Samu : sa famille porte plainte

C'est pour cette raison que les deux frères de la victime et son fils ont déposé plainte contre X ce lundi au tribunal de Nanterre pour "homicide involontaire", "entrave aux soins" et "non-assistance à personne en péril", "violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner" et "délaissement". Pourquoi cette démarche, sept mois après le drame ? "Les membres de cette famille sont très endeuillés. Pour eux, cela a pris du temps de faire ce cheminement, de réaliser que quelque chose d'anormal s'était passé et qu'ils devaient ce combat à madame Urcel", explique l'avocate de la famille Me Anaïs Mehiri. "Il a fallu du temps aussi pour récupérer tous les documents : le dossier médical de la patiente, d'abord, qui n'est pas très conséquent, car elle est restée très peu de temps à l'hôpital Bichat, et les retranscriptions des échanges avec le Samu, essentiels dans cette triste affaire".

Patricia Urcel a-t-elle été d'office "triée" dans la catégorie "non-prioritaire" des services de secours ? Y a-t-il eu des erreurs de commises du côté du Samu ? Le médecin interlocuteur a-t-il considéré à leur juste hauteur les signaux de détresse envoyés par la victime et ses proches au téléphone ? La famille de cette femme de 53 ans, domiciliée à Clichy (Hauts-de-Seine) et décédée dans la nuit du 7 au 8 septembre 2020 après avoir contracté le Covid-19 est convaincue que les professionnels de santé n'ont pas fait correctement leur travail ce jour-là.

La succession d'événements survenus entre le dimanche 6 et mardi 8 septembre 2020 dans le cas de Patricia Urcel est édifiante. Le 6 septembre à 22h18, la quinquagénaire appelle une première fois le 15 et indique, d'après la retranscription de l'appel reproduit par nos confrères de France Inter et confirmée par l'avocate de la famille à LCI avoir "l'impression que c'est compressé". Elle ajoute également avoir de la "fièvre" et un "mal de gorge". Pour l'interlocuteur, rien d'inquiétant à ce moment précis. "Il n'y a pas besoin d'oxygène pour ce soir, vous n'irez pas en soins intensifs et vous ne serez pas intubée. Là, il n'y a aucune détresse, on ne va surtout pas aux urgences", dit-il à la patiente au bout du fil.

Le lundi 7 septembre, Emmanuel Urcel, frère de Patricia Urcel, s'inquiète de l'état de sa sœur qui ne fait qu'empirer. Muni d'un oxymètre, il se rend chez elle et rapporte que "l'appareil affichait 22% d'oxygène dans le sang alors que la norme doit être entre 98-100". Il fait état aussi d'une personne très affaiblie face à lui. Il rappelle alors le Samu dans la matinée, le 7 septembre, un peu avant midi. Mais lors de cet échange, le médecin doute de la fiabilité de l'appareil. "À 22%, il m'a dit qu'elle serait morte et que c'est donc l'appareil qui avait un problème", raconte Emmanuel à France Inter. Ce dernier décide donc de tester l'appareil sur lui et son neveu et lui-même : l'appareil affiche alors 99% de taux d'oxygène dans le sang. Pas de souci sur l'outil donc.

Le médecin reprend ensuite Patricia Urcel au téléphone, mais ne relève toujours aucun signe inquiétant chez la patiente et n'envoie personne sur place. Il échange ensuite avec Emanuel Urcel et lui précise qu'"être un peu gênée pour respirer, c'est normal". Le témoin au téléphone lui explique que c'est beaucoup plus que de la gêne, que sa sœur " n'arrive pas à finir ces phrases" notamment. Rien n'y fait : le professionnel de santé considère que "ça va bien".

"On va attendre qu'elle n'arrive plus à parler du tout ? C'est ce que vous êtes en train de me faire comprendre ?" s'agace alors Emmanuel Urcel. Le médecin assure qu'en cas d'aggravation, quelqu'un sera envoyé sur place. Pourtant, l'état de santé de Patricia Urcel s'aggrave depuis sept jours déjà...