Une migrante irakienne perd son enfant après une intervention policière, une enquête est en cours

Peu de temps après, Rwpak commence à ressentir des contractions. C'est à ce moment-là que les versions diffèrent. Selon la préfecture, "aucun des migrants ne fait part de difficultés particulières". Ils ont ensuite été "libres et invités à s'éloigner du littoral". Un peu plus tard, les membres du groupe auraient été contrôlés par "d'autres gendarmes en patrouille. Une femme se signale alors comme étant sur le point d'accoucher, ce qui conduit immédiatement les gendarmes présents à alerter les services de secours".

Rwpak et son mari rejettent en bloc les déclarations de la préfecture. Leur récit, corroboré par une "troisième personne", indique que dès l'interception sur la plage, "elle a perdu les eaux assez rapidement [...] montré son état et demandé à être emmenée à l'hôpital à plusieurs reprises", sans effet, regrette l'avocate du couple, Me Julie Gommeaux. Selon les plaignants, le groupe avait l'injonction de rester là, dehors, dans le froid, près des véhicules des forces de l'ordre.

Au petit matin, "alors que des hommes seuls étaient emmenés par la police aux frontières (PAF), les familles ont pu repartir et ont voulu rejoindre l'hôpital de Calais [...]. Ils se sont arrêtés à un arrêt de bus". Ils ont été abordés par des gendarmes, qui ont "directement appelé les secours", raconte l'avocate. Selon le couple, il se sera écoulé cinq heures entre l'interception du groupe par les forces de l'ordre et l'arrivée de la mère à l'hôpital. La petite fille née par césarienne et immédiatement placée en réanimation. Elle décèdera trois jours plus tard. Le couple soutient que l'attente sur place serait responsable de la mort de l'enfant.