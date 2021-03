Une nouvelle affaire Nordahl Lelandais ? Le corps d'un homme décédé en 2015 exhumé

Son procès pour le meurtre du caporal Arthur Noyer à Chambéry doit se tenir du 3 au 14 mai prochain à Chambéry. Celui pour le meurtre de la petite Maëlys n'est pas encore audiencé. En attendant, ces rendez-vous judiciaires, les enquêteurs cherchent à savoir si Nordahl Lelandais est impliqué dans d'autres affaires.

Ainsi, en janvier 2018, une cellule spécialisée de la Gendarmerie nationale a été créée. Celle-ci a identifié "une quarantaine" de dossiers criminels non résolus dans lesquels un lien avec l'ex-militaire peut être envisagé. Son but: effectuer des recoupements entre le "parcours de vie" de Nordahl Lelandais et quelque 900 dossiers de disparitions ou de crimes non élucidés dans une vingtaine de départements.

La mort en 2015 de Thomas Rauschkolb, 18 ans, fait-elle partie de ces dossiers ? La semaine dernière, le corps de la victime a été exhumé dans le cadre d'une enquête pour meurtre, a annoncé ce lundi l'avocat de la famille, qui fait un lien avec Nordahl Lelandais. L'avocat Bernard Boulloud avait relancé ce dossier en invoquant la possible implication du meurtrier présumé de la petite Maëlys, a-t-il expliqué lundi, confirmant une information du Parisien. Pour autant, selon plusieurs sources judiciaires et proches du dossier interrogées par l'AFP, aucun élément de ce dossier, confié à un juge d'instruction, ne permet actuellement de mettre en cause Nordahl Lelandais.