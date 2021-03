Vaccination : non, la Cour pénale internationale n'a pas "accepté une plainte pour violation du code de Nuremberg"

Diffusée comme un "scoop" par bon nombre de figures de la complosphère, notamment par une ancienne chercheuse de l'Inserm dont l'institut s'est désolidarisé, l'information s'appuie sur un site italien. Qui lui-même tire son information d'Israël News. Dans l'article original (en hébreu), on découvre en effet qu'un cabinet d'avocat israélien - A. Suchovolsky & Co - a envoyé un courrier à cette juridiction. Dans ce texte, titré "violation du code de Nuremberg par le gouvernement d'Israël et facteurs supplémentaires", les deux auteurs dénoncent (en anglais) la campagne vaccinale du pays comme relevant de "crimes contre l'humanité". Et font référence à cette liste de dix critères, établie à l'issue de la Seconde guerre mondiale lors du procès des médecins de l'Allemagne nazie, qui précise les conditions indispensables à rassembler pour rendre acceptables les expérimentations scientifiques sur un être humain.

Mais si cette lettre a bien été envoyée le 1er mars à la Cour pénale internationale, elle n'a pas conduit, pour l'heure, à l'ouverture d'une enquête. En fait, pour déclarer que la plainte a été "acceptée", les différents auteurs s'appuient sur un autre courrier, cette fois-ci signé du bureau du procureur de la juridiction. Supposé montrer la preuve factuelle de ce qu'ils avancent, le document prouve en fait l'inverse.

Soit les auteurs n'ont pas lu le corps du courrier, soit ils ne comprennent pas l'anglais. Car il est très clairement indiqué, et ce dès la première ligne, qu'il s'agit simplement d(un "accusé de réception" de la missive envoyée par les deux avocats Ruth Makhacholovsky et Aryeh Suchowolski. Pour ceux qui ne comprendraient pas le concept, il est précisé noir sur blanc : "Cet accusé de réception ne signifie pas qu'une enquête a été ouverte, ni qu'une enquête sera ouverte par le Bureau du procureur."