Vaccins : AstraZeneca et l'Union européenne devant la justice le 26 mai

"La Commission et les États membres estiment qu'AstraZeneca a violé de nombreuses obligations au titre du contrat de précommandes, cela touche à la production comme à la livraison des vaccins. On s'en expliquera devant le tribunal", a déclaré à l'AFP l'un des avocats de la Commission, Rafaël Jafferali, à la sortie d’une audience de procédure. "AstraZeneca a tenu un double discours", en ayant expliqué devant le Parlement européen en février qu’elle "rattraperait ses retards au deuxième trimestre", a critiqué la robe noire au cours de sa plaidoirie. Outre des livraisons accélérées d'ici fin juin, "nous demandons une mesure d'exécution immédiate : l'utilisation de l'ensemble des sites de production prévus dans le contrat", dans l'UE et au Royaume-Uni, et qu'"aujourd'hui, AstraZeneca n'utilise pas en violation" de ses engagements, a indiqué Me Jafferali.