Val d'Oise : une joggeuse disparaît, la gendarmerie lance un appel à témoins

Selon la description accompagnant l'appel à témoins et partagé sur les réseaux sociaux, la quadragénaire, de type caucasien, mesure 1m70, a les cheveux blonds mi-longs et est de corpulence normale. Elle était vêtue d'un sweat à capuche gris ou violacé, d'un jogging noir et de baskets noires à semelles blanches et avait les cheveux attachés au moment de sa disparition.