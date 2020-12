Val-d'Oise : un homme tue sa femme et se suicide après s'être retranché avec elle dans leur entreprise

Un homme et sa femme ont été retrouvés morts ce jeudi soir après qu'il s'est retranché avec elle dans l'entreprise d'aménagement paysager dont ils étaient co-gérants à Domont, dans le Val-d'Oise. Le mari, qui avait auparavant blessé deux employés de l'entreprise, a tué son épouse avant de retourner l'arme contre lui, selon des sources proches de l'enquête à l'AFP.

Cet homme âgé de 58 ans, était en train de se séparer de sa compagne et était déjà connu pour des faits de violences conjugales, selon le parquet de Pontoise, qui précise qu'il avait été déféré à deux reprises, en 2019 et 2020, et condamné pour violences sur son épouse, âgée de 44 ans. D'après Le Parisien, le couple était en instance de divorce depuis un an.