Val-d'Oise : le gynécologue de Domont désormais visé par 161 plaintes pour "viols et agressions sexuelles"

Pas moins de huit ans d'enquête, des centaines d'auditions et sans doute, un procès à venir pour ce gynécologue du Val-d'Oise. Ce médecin spécialiste, aujourd'hui âgé de 70 ans, est accusé par plusieurs dizaines de femmes de viols et d'agressions sexuelles.

Depuis des années, les accusations contre ce spécialiste apparaissent dans les médias. Mais à mesure que le temps passe, la liste des plaintes s'allonge. En 2015 déjà, Le Parisien indiquait que 92 patientes accusaient leur médecin. En septembre dernier, le site Les Jours faisait état de 118 plaintes. Il y en aurait donc désormais 16.

Ce jeudi, Dominique, 43 ans, raconte à RTL, comme elle l'avait déjà fait dans d'autres médias, qu'elle est allée voir ce gynécologue pour la pose d'un stérilet. Elle indique que le spécialiste lui aurait "caressé l'intérieur des cuisses en" lui "disant qu'il fallait" se "détendre car, sinon, la pose allait être difficile". La quadragénaire indique avoir ensuite "commencé à perdre connaissance par petites intermittences car la douleur était intense". "Il me caressait la poitrine et m'embrassait sur le front, sur les joues, l'intérieur des cuisses puis il tournait au niveau des étriers et faisait des va-et-vient dans mon vagin", détaille-t-elle avant d'ajouter : "je subissais ce qui se passait sans pouvoir réagir", regrette-t-elle.

Plusieurs femmes se seraient retrouvées plus ou moins dans la même situation. Près de 7.500 patientes ont été contactées par les enquêteurs depuis l'ouverture de l'instruction par le parquet de Pontoise en 2013. Toutes attendent un procès, comme Isabelle qui a consulté ce gynécologue en 2005. "Vu l'âge du docteur, il peut arriver qu'il décède du jour au lendemain et que l'on reste avec ce fardeau et ce traumatisme qui nous bouffe la vie et notre libido", dit-elle à RTL. Elle et les autres attendent que cet homme soit jugé et condamné pour les faits qu'on lui reproche aujourd'hui.