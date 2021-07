Val-de-Marne : des policiers victimes d'un tir de mortier lors d'un rodéo urbain, Darmanin se rend sur place

À la suite du tir, les forces de l'ordre ont fait usage de quatre tirs de cougar et d'un tir de LBD 40. Des renforts ont été appelés. À leur arrivée, les participants du rodéo urbain ont quitté les lieux. Six d'entre eux ont cependant été interpellés et deux tubes de mortiers d'artifice ont été découverts sur place et saisis pour l'enquête.

Le policier brûlé au second degré dans le dos a été pris en charge par les secours et transporté à l'hôpital intercommunal de Créteil. Les deux autres blessés, souffrant de douleurs aux tympans, s'y sont rendus plus tard dans la soirée. Aucun d'entre eux n'a finalement été hospitalisé, mais un arrêt de travail de 10 jours leur a été délivré.

Qualifiant ces faits d'événements "intolérables", le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé qu'il se rendrait au commissariat de Créteil en début de soirée pour montrer son "soutien aux policiers blessés et à leurs collègues". Toujours sur les réseaux sociaux, il a également promis que "l'État [répondrait] fermement à ces actes violents".