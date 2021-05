Marche en hommage à Marjorie : "Ce que nous voulons, c’est la justice, pas la haine", lance sa famille

Une "marche jaune" a rassemblé des centaines de personnes samedi en hommage à Marjorie, cette adolescente de 17 ans poignardée à mort, vendredi 14 mai à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Le rassemblement a été organisé à l’initiative de la famille qui avait choisi le jaune, la couleur préférée de la jeune fille.

C’est une famille "endeuillée et brisée émotionnellement" qui a pris la parole devant ceux venus leur apporter du soutien, samedi 22 mai, dans la cité Pierre et Marie Curie. "Le jour où tu es partie, tu t’en es allée telle la belle âme que tu es, pour protéger notre petite sœur", a lancé Adelina la sœur de Marjorie. "Et même si j’ai du mal à le dire, je ne t’en remercierai jamais assez, car on s’est toujours dit qu’on se protègerait les uns les autres dans la famille. Et ta disparition en est la preuve."