Vaste coup de filet dans le milieu de la pédocriminalité en France

L'opération de gendarmerie s'est déroulée lors du deuxième confinement. Un vaste coup de filet a permis fin novembre l'arrestation de 14 personnes en France et la saisie de plus de 1.000 "contenus pédopornographiques" circulant sur internet, indique ce dimanche dans un communiqué la Direction générale de la gendarmerie nationale.

Il s'agit de la première opération nationale contre l’exploitation sexuelle de mineurs sur internet. "Le contexte sanitaire exceptionnel que nous connaissons depuis plusieurs mois est apparu propice à une augmentation de l’activité des auteurs d’agressions sexuelles sur mineurs via Internet. Les investigations numériques des gendarmes sont donc intervenues à un moment clé, comme en témoignent les résultats obtenus", s'est félicité la gendarmerie. Pour mener à bien cette intervention, plus de 50 gendarmes et une trentaine d’unités ont été mobilisés sur tout le territoire national avec le concours d’Europol et du centre national d'image pédopornographiques (CNAIP).