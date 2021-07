Vente d'avions Rafale à l'Inde : quelle est cette affaire qui fait l'objet d'une enquête ?

La justice française se penchera donc bien sur la vente controversée, conclue en septembre 2016 entre Paris et New Delhi, de 36 avions Rafale. L'affaire, d'abord classée, inclut le financement un film coproduit par Julie Gayet, compagne du Président de l'époque, François Hollande

Et d'ajouter : "C'est pourquoi, par ailleurs, ce groupe n'avait pas à me faire quelque grâce que ce soit. Je ne pouvais même pas imaginer qu'il y avait un quelconque lien avec un film de Julie Gayet".

Un possible "trafic d'influence", soupçonne l'association Sherpa. L'ex-chef de l'État français, lui, s'était défendu de tout conflit d'intérêts, déclarant à Mediapart, en 2018 : "C'est le gouvernement indien qui a proposé ce groupe de services et Dassault qui a négocié avec Ambani". "Nous n'avons pas eu le choix, nous avons pris l'interlocuteur qui nous a été donné", avait affirmé l'ex-chef de l'État français.

Le site d'information avait accusé le PNF et l'Agence française anticorruption (AFA) d'avoir "enterré" les soupçons entourant cette vente. "Ce dossier a été classé sans suite pour absence d'infraction", avait répondu le PNF début avril, refusant de commenter cette divergence interne alléguée.

Après les dernières révélations de Mediapart, Me William Bourdon et Vincent Brengarth, les avocats de Sherpa - puisque l'association dispose d'un agrément pour agir en justice sur ces questions - avaient déposé, le 22 avril, une plainte avec constitution de partie civile à Paris pour des soupçons de "corruption" et "trafic d’influence actifs et passifs", recels et blanchiments de ces délits, ainsi que "concussion" et "recel de favoritisme". L'ONG Sherpa avait donc contourné le refus du PNF en 2019 d'investiguer sur cette vente controversée.