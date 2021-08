4 morts en 4 jours : règlements de compte en série à Marseille

Samedi soir à minuit, deux hommes étaient assis sur un muret dans cette cité du 14ème arrondissement, lorsqu'ils ont été victimes de plusieurs tirs d'armes automatiques. Ils s'écroulaient, morts criblés de balles, tandis que les tireurs prenaient la fuite à bord de deux véhicules. “ J'étais terrifiée, j'ai été dans le balcon, ça a vraiment résonné. On avait très peur. Ça n’a pas tiré une fois ou deux fois, on dirait c'est des rafales”, témoigne ce couple interrogé dans le reportage.

Les deux hommes décédés, âgés de 25 et 26 ans, étaient connus des services de police. Mais ce ne sont pas les seules victimes de cette nuit de violences à Marseille. Vers 2h du matin, c'est dans ce quartier tranquille du centre-ville qu'un autre homme a été enlevé par trois individus. Cet habitant a prévenu la police. “On a entendu justement un coup feu, 10 secondes après une voiture qui démarre en trombe on entend au loin et 40 secondes après quelqu'un qui crie à l'aide : ‘appelez la police’. C’est tout ce qu’on a fait”. Son corps sera retrouvé plus tard dans une voiture brûlée au cœur du 13e arrondissement. À 27 ans, il était lui aussi connu de la police pour plusieurs condamnations.