À Argenteuil, une jeune fille de 14 ans retrouvée morte noyée, deux lycéens interpellés

FAITS DIVERS - Ce lundi soir, une adolescente a été retrouvée morte noyée à Argenteuil (Val-d'Oise). Deux suspects, âgés de 15 ans ont été placés en garde à vue.

Ce lundi soir, une jeune fille de 14 ans a été retrouvée morte noyée après avoir été battue et jetée dans la Seine à Argenteuil (Val-d'Oise) par deux lycéens a-t-on appris de sources policières et judiciaires. Selon les premiers éléments de l'enquête, un jeune garçon et sa petite amie ont "battu et jeté" la victime dans la Seine, indique le parquet de Pontoise. Les suspects ont finalement été interpellés par les policiers dans la nuit alors qu'ils s'étaient réfugiés chez un ami. Âgés de 15 ans, les deux individus ont été placés en garde à vue.

La police prévenue par la mère d'un des suspects

C'est la mère d'un des suspects qui a donné l'alerte à la police selon une source proche de l'enquête. En rentrant à leur domicile, son fils accompagné de sa petite amie lui avait annoncé qu'ils venaient de frapper une jeune fille et que celle-ci était tombée dans la Seine. Elle se rend sur les lieux des faits et retrouve un gant avec une mèche de cheveux. À son retour au domicile, les deux adolescents avaient quitté les lieux. La mère prévient alors le commissariat. Vers 19h30, le même jour, elle a appelé la police et affirme que son fils et sa copine ont frappé et jeté à la Seine une camarade de classe âgée de 14 ans. Le corps de la victime a lui été retrouvé ce lundi, à 21 h, quai Saint-Denis à proximité du viaduc de Gennevilliers. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Cergy-Pontoise. Selon une source proche de l'enquête, la mère de la victime a indiqué que sa fille faisait l'objet de harcèlement.

La victime et les deux lycéens interpellés sont scolarisés dans le même établissement dans le Val-d'Oise. Les suspects n'ont pas d’antécédents pénaux connus. Les investigations sont en cours pour déterminer les motifs et les circonstances des faits. L'examen de corps par un médecin légiste sur place a permis de constater la présence de traces de coups à la tête et au visage. Une autopsie pour permettre de déterminer les causes précises du décès doit avoir lieu.

La rédaction de LCI