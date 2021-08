Accidents de la route : les conducteurs non assurés ont provoqué près de 30 000 victimes

Conduire sans la petite vignette de l'assurance, pour la plupart des automobilistes rencontrés sur la route ce mercredi, ce n'est même pas envisageable. "Si on a un accident, au moins, on est couvert", a déclaré l'un d'eux. Pourtant, en 2020, 27 332 accidents ont été causés par des automobilistes non assurés. Et beaucoup en ont fait les frais.

Parmi les non assurés, 80% sont des hommes, 60% ont moins de 35 ans et 60% ont des revenus modestes. Notons que l'assurance coûte en moyenne 500 euros par mois, et même parfois plus cher. C'est le cas notamment lorsque les conducteurs ont eu une suspension de permis et sont contraints de se tourner vers des assurances spéciales.