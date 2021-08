Accidents de la route : près de 30 000 victimes de conducteurs sans assurance

Ludovic s'en souvient comme si c'était hier. Il y a quatre ans, il avait été victime d'un accident de la route. Sa moto avait été percutée par un autre automobiliste et avait fini dans un arbre. Il a eu une vertèbre fracturée et trois semaines d'hospitalisation.

L'assurance coûte environ 500 euros par an, et c'est encore plus cher pour ceux qui ont connus par exemple des suspensions de permis et qui doivent se tourner vers des assurances spécialisées.