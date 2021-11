Accusations de viols et d'agressions sexuelles contre Nicolas Hulot : la justice ouvre une enquête

"Il a défait son pantalon. Il a sorti son sexe, il m’a pris la main. Il m’a demandé si je l’avais déjà fait avec des garçons, si j’avais l’habitude de ce genre de caresses… et je lui ai dit non", raconte Sylvia, ajoutant un peu plus tard, "je n'ai pas de preuves. Ça, c’est le plus gros poids de ma vie. Parce que je n'ai pas de preuve."