Adolescent de quinze ans tué à Bondy : les éléments de l'enquête

"Ils sont montés en ring. Bah... Aymen était plus fort que l'autre. Et puis l'autre, il ne l'a pas accepté. Mais malheureusement, cette rivalité a tourné dans le mauvais sens et puis ça a causé un drame. C'est trop tard... Autrement, on aurait peut-être fait quelque chose", raconte Sid-Ali Menana, oncle d'Aymen.