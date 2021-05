Adolescente poignardée à Ivry : la dignité d’une famille endeuillée

Étonnamment digne, lucide malgré le deuil, la famille de Marjorie décrit et décrypte l'enchaînement des événements. Odile Manouana, mère de Marjorie précise : “C’est d’autres enfants qui m’ont raconté, qui étaient là. Le garçon, il est parti chez lui, il est parti récupérer un couteau. Il est redescendu et il l’a poignardé en plein cœur”. Cynthia Manouana, sœur de Marjorie, ajoute : “Vous vous croyez où les jeunes ? Dans un Far West ? La vie, ce n’est pas un film. Arrêtez vos bêtises de télé-réalité. Ça vous monte trop à la tête, vraiment ! On a ôté la vie de ma sœur pour rien”.