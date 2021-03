Disparition de Delphine Jubillar : ces anonymes qui s'improvisent détectives

Chaque indice compte. "Ça peut être un papier, un objet, n’importe quoi", estime la détective improvisée qui avait déjà participé à la battue citoyenne organisée en décembre. À quelques mètres de Stéphanie, deux autres femmes ont les yeux rivés sur le sol jonché de feuilles mortes. Elles sont à l'affût du moindre indice susceptible de faire avancer l'enquête. Si ces trois individus ne présentent aucun lien de parenté avec l’infirmière disparue, elles se sentent émotionnellement impliquées dans cette affaire. "Je suis maman, j’ai pensé à son petit garçon et je me suis dit qu’il fallait faire quelque chose pour essayer de la retrouver", souligne Stéphanie.

Depuis la disparition de la mère de famille, il y a trois mois, plusieurs enquêteurs et enquêtrices se mobilisent pour résoudre l'énigme Jubillar. Ces Sherlock Holmes anonymes ne se contentent pas d'être derrière leur écran, ils vont aussi sur le terrain. Tous les week-ends ainsi, Stéphanie Bessière quadrille les environs de Cagnac-Les-Mines, où les autorités sont déjà passées. Sac à dos, veste imperméable grise et bâton de marche en main, la jeune femme ratisse la zone au peigne fin : au fond des fossés, derrière les sous-bois, rien n’est laissé au hasard.

Alors que les détectives d'un soir se mobilisent, la véritable enquête piétine. Trois mois après la disparition de l'infirmière, les autorités chargées du dossier n'ont relevé aucun élément déterminant. Où est passée Delphine Jubillar ? Est-elle vivante ? Pour l'instant, aucune piste n'est écartée. Et tout le monde imagine son scénario. "Tout le monde a un avis différent, on se dit bien qu’une maman ne peut pas laisser tomber ses enfants mais on n’est sûr de rien", indique Patrice Norkowski, le maire de Cagnes-les-Mines. De leur côté, les frères et sœurs de Delphine Jubillar refusent d'envisager une disparition volontaire.

Dans l'un des groupes Facebook intitulé "Delphine Jubillar/affaire énigmatique", le ton est donné par l'une des administratrices :"Ici on soutient Delphine et on échange autour de l'affaire." Lorsqu'on déroule le fil d'actualité du groupe, on se rend compte que les internautes sont très actifs. Nombreux sont ceux qui recoupent des articles de journaux et pointent ce qu’ils considèrent comme des incohérences. En trois mois, les détectives improvisés ont eu assez peu de choses à se mettre sous la dent. Parmi les rebondissements notables : dans la nuit de mardi 9 à mercredi 10 février, le portable de Delphine Jubillar s’active pendant plusieurs heures. Peut-on parler d’un bug informatique ou bien d’une connexion involontaire ? Du côté des enquêteurs, rien ne filtre.