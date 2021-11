Affaire de la sextape : la sanction est tombée pour Karim Benzema

Le tribunal correctionnel de Versailles a tranché. Karim Benzema est reconnu coupable de complicité de tentative de chantage sur son ancien coéquipier Mathieu Valbuena. Benzema était accusé d'avoir participé, en 2015, à une affaire de chantage autour d'une vidéo compromettante. Il écope d'un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende, plus que les réquisitions.

"On condamne à une peine très sévère, injuste et sans preuve. On est vraiment assez sidéré par ce jugement", confie Me Sylvain Cormier, l'avocat de Karim Benzema. L'attaquant a décidé de faire appel. La sanction est donc suspendue et la Fédération française de football le soutient à un an tout juste de la Coupe du monde au Qatar.