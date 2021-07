Son avocat promet une "bombe nucléaire" : Cédric Jubillar bientôt libre ?

La décision ne sera rendue que jeudi mais c'est ce mardi 6 juillet au matin, dès 8h30 qu'auront lieu les débats devant la chambre de l'instruction de Toulouse. Au cours d'une audience "longue", prévoient les avocats de Cédric Jubillar, ces derniers vont plaider pour que leur client soit remis en liberté après près de trois semaines de détention provisoire.

Le 18 juin dernier, six mois après la disparition de son épouse Delphine Jubillar, l'artisan plaquiste âgé de 34 ans a été mis en examen pour homicide volontaire par conjoint et placé à l'isolement à la maison d'arrêt de Seysses près de Toulouse (Haute-Garonne). L'infirmière, âgée de 33 ans et mère de leurs deux enfants, demeure introuvable.

"La jurisprudence a évolué et dans le cadre de l'appel de l'ordonnance du placement en détention provisoire, elle impose désormais à la chambre de l'instruction d'examiner la gravité et la concordance des indices qui ont mené à la mise en examen. Il n'y a plus uniquement cet examen de l'article 144 du code de procédure pénale dans le cas où le contrôle judiciaire serait insuffisant. Et dans cette affaire jusqu'à présent, des indices graves et concordants, il n'y en a pas", insiste Me Alary, l'un des avocats de Cédric Jubillar.