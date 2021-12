VIDÉO - Affaire Jubillar : un an d’enquête hors norme et un rebondissement

L’enquête bascule dans le bureau des gendarmes. 500 personnes sont interrogées et toutes mises hors de cause. Tout semble converger vers un suspect. Six mois jour pour jour après la disparition, Cédric Jubillar est placé en garde à vue.

Des proches ont raconté qu’il avait proféré des menaces de mort à l’encontre de son épouse. Le couple était en instance de divorce et la séparation se passait mal selon plusieurs témoins. Les indices graves et concordants s’accumulent parmi lesquels les témoignages de deux voisines. "Une mère et sa fille, à 23 h 07 très précisément, vont entendre en direction du domicile de la famille Jubillar des cris stridents et de détresse d’une femme", affirmait le procureur de la République de Toulouse.

Mis en examen pour le meurtre de sa femme, Cédric Jubillar clame son innocence. À ce jour, dix enquêteurs travaillent encore à temps plein sur cette affaire sans scène de crime, sans corps et sans aveux.