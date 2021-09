Affaire Grégory : la science pourra-t-elle percer le mystère ?

Et si le dénuement de l’affaire Grégory venait par la science ? Alors que les protagonistes vieillissent et que les mémoires commencent à défaillir, l’analyse des objets prélevés comme preuves à l’époque restent probablement le dernier espoir pour résoudre cette affaire vieille de 37 ans.

À l’Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, 240.000 scellés d’affaires non résolus sont conservés soigneusement depuis 40 ans. "Au cours du temps, la science évolue et il y a de nouvelles techniques qui nous permettent d’analyser les traces, de détecter les traces qui n’étaient pas détectables, et donc pendant cette durée effectivement, on peut espérer faire parler ces scellés qui aujourd’hui sont encore muets", explique l’adjudant Nicolas Desbuards.

Cela revient à faire parler notamment l’ADN. Dans l’affaire Grégory, des traces abimées pourraient être encore analysées, grâce à la recherche de l’"ADN de parentèle". "Au fil du temps, l’ADN va être présent en de moins en moins de quantité, donc cet appareil permet justement de s’affranchir potentiellement de ces limites pour pouvoir donner un résultat", détaille le lieutenant-colonel Frédéric Brard.

Et à partir d’une empreinte ADN, on peut même aujourd’hui établir un portrait-robot. Le sexe, l’âge à deux ans près, la couleur des yeux, des cheveux, de la peau, les origines biogéographiques, et même la prédisposition à la calvitie ou aux tâches de rousseurs.