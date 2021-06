Affaire Xavier Dupont de Ligonnès : les enquêteurs explorent de nouvelles pistes

Une cinquantaine de tombes du cimetière de Grimaud (Var) ont été sondées sans les ouvrir. Ces fouilles n'ont rien donné, mais personne sur place n'a été surpris de voir les enquêteurs. La famille Dupont de Ligonnès venait régulièrement dans la région. Son père possédait un moulin à cinq kilomètres de Grimaud, et sa tante une maison. Et c'est trente kilomètres plus loin, dans un hôtel de Roquebrune-sur-Argens que ce père de famille a été aperçu pour la dernière fois en 2011. Depuis, plus aucune trace.