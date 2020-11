Affaire Zecler : détention provisoire requise pour trois policiers

Pendant de longues heures d'interrogatoire, les policiers mis en cause ont tenté tant bien que mal de justifier leurs gestes. "Ils indiquaient avoir été dans l'incapacité de maitriser monsieur Zecler qui se débattait, et expliquaient les coups par la panique qui les avait saisis dans ce local, dont ils ne parvenaient pas à s'extraire en raison tant de la résistance de l'intéressé que de la configuration des lieux, très exigus", souligne le procureur de la République de Paris.

Les policiers affirment avoir cru que le studio de musique de Michel Zecler est un lieu public, et que s'y introduire était donc normal. Les quatre hommes nient en bloc toutes insultes racistes contre la victime. Ils plaident la bonne foi et jurent que leur récit de l'arrestation est parfaitement fidèle à la réalité. "Ils finissaient cependant par admettre que les coups portés n'étaient pas justifiés, et qu'ils avaient agi principalement sous l'effet de la peur ressentie dans le sas", précise Rémy Heitz.

es quatre fonctionnaires étaient jusqu'à présent bien notés par leur hiérarchie et n'avaient jamais parlé d'eux pour des violences. L'avocate de la victime, elle, parle d'une première victoire judiciaire. Elle se félicite que la parole de son client n'ait pas été remise en cause. "Bien évidemment, nous ne sommes que soulagés de cette décision de monsieur le procureur de la République puisqu'il a traité les policiers comme des citoyens qui auraient commis des faits aussi graves. Bien évidemment, et moi-même, j'ai soulagé mon client, aujourd'hui, il l'est vraiment", se réjouit Maitre Hafida El Hafi. Ce dimanche soir, le parquet de Paris réclame l'incarcération de trois des policiers. Une décision rarissime et symbolique.