Affaires non élucidées : une unité spéciale bientôt créée

Le meurtre de Gregory Villemin, la disparition d'Estelle Mouzin ou de Marion Wagon... autant d'énigmes judiciaires. Derrière ce dossier de plusieurs centaines de pages, un crime ancien non élucidé souvent appelé cold case et des familles qui veulent savoir ce qui est arrivé à leurs proches.

Qu'est-ce qu'un crime non élucidé ? Il s'agit d'enquêtes commencées il y a plus de 18 mois et actuellement dans l'impasse. L'auteur des faits n'a pas été identifié et aucun procès ne peut se tenir. Actuellement, si la gendarmerie possède ce service pour centraliser ces enquêtes complexes, la justice, elle, les confie à différents juges d'instruction sur tout le territoire. Une perte d'efficacité.