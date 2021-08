Affaires non résolues : en immersion dans le “bunker” secret des gendarmes

Pour ralentir l’usure, pas de lumière UV, l’air est filtré et la température constante. Un mégot a permis de résoudre une affaire 19 ans plus tard. Le 2 août 2001, Chantal de Chillou, une mère de famille de 55 ans, est retrouvée assassinée dans le Drôme. L’affaire est classée sans suite après neuf années d’enquêtes infructueuses. En 2020, 19 ans plus tard, alors que les faits risquent d’être prescrits, de nouvelles recherches sont effectuées. On découvre l’ADN du meurtrier sur un mégot de cigarette. L’homme, déjà impliqué dans une affaire de viol, est retrouvé puis condamné.