VIDÉO - "Je suis choqué" : le livreur victime d'une agression raciste à Cergy témoigne sur LCI

Elle assure avoir d'abord dégainé son téléphone pour faire partir l'agresseur de Joseph, par peur d'être identifié : "Je me suis dit : "Quel est le réflexe à avoir ?" Je me suis dit : "Si tu leur dis que tu es en train de filmer, peut-être que ça va les faire partir parce que généralement, il suffit de dire "Je suis en train de filmer, je vais appeler la police pour qu'ils aient peur". Sauf que ça n'a pas marché."

À défaut, la voisine a décidé de publier ses images sur les réseaux sociaux pour alerter l'opinion publique : "Quand j'ai posté la vidéo, c'était vraiment un cri de douleur, un cri d'appel", explique-t-elle. La vidéo est en effet vite devenue virale et les réactions sont de plus en plus vives de la part d'anonymes, de politiques ou d'associations telles que la Brigade anti-négrophobie ou SOS Racisme. Après la diffusion de plusieurs vidéos appelant à retrouver l'agresseur, la police a demandé de "ne pas relayer les témoignages haineux et de laisser l'enquête se dérouler".