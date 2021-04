Agression du couple Tapie : où en est l’enquête ?

Les époux ont été ligotés et frappés. Les cambrioleurs étaient à la recherche d'un coffre-fort qui n'existe pas. Après 45 minutes de violence, ils repartent avec deux montres et quelques bijoux. L'enquête a été confiée à une division spécialisée dans le crime organisé, qui recherche les éventuelles empreintes et traces d'ADN, exploite les images de vidéosurveillance des alentours et procèdent à des écoutes téléphoniques.