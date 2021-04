"Tuez-le, c’est un sale chien de flic" : un policier lynché dans une opération anti-stups à Bagnolet

La scène remonte au lundi 26 avril. Lui et ses collègues montent une opération contre les dealers de la cité de la Capsulerie, une cité de Bagnolet bien connue pour abriter un important trafic de stupéfiants, surnommé "le four de la Cap’s". Les policiers qui y interviennent prennent des précautions : une partie d’entre eux est à pied, d’autres sont en renfort sur les flancs de la cité à moto. Le signal pour lancer l’interpellation d’un des dealers est annoncée sur les ondes. Les policiers, à pied, s’élancent à la poursuite du suspect qui prend la fuite. Un policier à deux-roues intervient mais se retrouve seul, isolé, dans la cité.

Un homme avec une capuche s’approche du fonctionnaire et crie alors : "Fumez-le, c’est un schmitt, tuez-le !". Le policier démarre et tente de s’extraire de la cité, mais plusieurs personnes lui barrent la route, lui jettent des pierres et lui donnent des coups de pied afin de le faire chuter. "Je chute au sol et je prends plusieurs coups de pieds dans la tête, pendant que je me faisais frapper, j’entendais ‘Tuez-le, c’est un sale chien de flic, tuez-le’. Je prends conscience que je ne pourrais pas récupérer le scooter, que ma vie est en danger et qu’ils sont déterminés dans leurs violences", raconte le policier dans son procès-verbal que LCI a consulté.